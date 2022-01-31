الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجع سعر الذهب الاثنين، ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر في حين تتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة الأميركية على خلفية بيانات اقتصادية كما أن ارتفاع الدولار أثر على سعر الذهب.
             
تتداول أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم على تباين عند 1790 دولار للأونصة.

ويعتزم مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع الفائدة في مارس بافتراض عدم تأثر الاقتصاد بدرجة كبيرة من انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا وأنه مستمر في النمو بوتيرة صحية.
             
وعلى الرغم من أن الذهب يعد أداة تحوط من التضخم، إلا أن رفع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وحوم مؤشر الدولار حول أعلى مستوياته في 18 شهرا الجمعة مع ترقب المتعاملين لاجتماعات البنوك المركزية في أستراليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أعلى كلفة على حاملي العملات الأخرى.

 

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