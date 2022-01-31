بعد تأهل الفراعنة لنصف النهائي.. تاريخ مواجهات مصر والكاميرون بكأس إفريقيا (تقرير رقمي)

بلغ منتخب مصر الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون، بعد فوزه في ربع النهائي على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد، أمس الأحد،وضرب منتخب مصر موعدًا في المربع الذهبي، مع المنتخب الكاميروني "مستضيف البطولة"، الذي تأهل على حساب منتخب غامبيا، بفوزه عليه بهدفين دون رد.

وقدم منتخب مصر أداء كبير أشاد به الجميع، بفوز مستحق على المغرب رغم التأخر بهدف في الدقائق الأول، والتأهل إلى دور نصف النهائي للمرة الـ16 في تاريخ الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية. واستطاع الرباعي محمد صلاح، ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح ومحمود حسن تريزيجيه، تقديم أداء مميز قاد الفراعنة للتفوق على منتخب المغرب والتأهل إلى نصف النهائي.

إشادات

وعلى الرغم من غيابه عن المنافسات الأوروبية في الوقت الحالي، إلا أن محمد صلاح لم يغب عن عناوين صحف أوروبا بعدما قاد منتخب مصر للتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا "كان 2021". فيما قال الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: "تأخرت مصر بعد ركلة جزاء سفيان بوفال المبكرة، لكن صلاح مهاجم ليفربول عادل النتيجة بعد وقت قصير من نهاية الشوط الأول بتسديدة من مسافة قريبة، مضيفًا: "بعد 10 دقائق من الوقت الإضافي للمباراة، انطلق قائد الفراعنة بهجمة من الناحية اليمنى ليمنح تريزيجيه فرصة تسجيل هدف الفوز".

تاريخ المواجهات بين مصر والكاميرون

وتقام المواجهة المرتقبة بين الكاميرون ومصر، الخميس المُقبل، على أرضية ملعب "أوليمبي"، وقبل هذه المواجة التي يتراقبها الجميع، ننشر تاريخ المواجهات بين مصر والكاميرون.

والتقى المنتخبان المصري والكاميروني في 27 مباراة، حقق خلالها “الفراعنة” الفوز في 15 مناسبة، مقابل 6 هزائم و6 تعادلات. وفي كأس أمم إفريقيا، تقابلت مصر مع الكاميرون 13 مرة، وتفوق الفراعنة في 7 لقاءات.

ثلاث مرات

وسبق للمنتخبان أن تواجها في نهائي كأس أمم إفريقيا ثلاث مرات أعوام 1986، و2008، و2017، وفاز منتخب مصر باللقب القاري على حساب الكاميرون عامي 1986، و2008، بينما ذهب لقب عام 2017 للكاميرون.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميروني يوم الخميس المقبل في مباراة نصف النهائي، ولكن كان هناك مخاوف بعد تعرض محمد أبوجبل حارس مرمى منتخب مصر، للإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته في مباراة المغرب، وغادر مصابا في الدقائق الأخيرة للوقت الأصلي للمواجهة، وحل محمد صبحي بدلا منه، لكن أكدت مصدادر في تصريحات صحفية، أن اللاعب سينضم للتدريبات الجماعية للفراعنة بداية من غد الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الكاميرون ببطولة كأس الأمم الأفريقية.