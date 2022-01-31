1.71 تريليون ريال الأصول الاحتياطية السعودية بنهاية 2021





بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية ديسمبر الماضي نحو 1.71 تريليون ريال، مقابل 1.74 تريليون ريال بنهاية نوفمبر السابق له، متراجعة 1.9 المائة، بما يعادل 33.9 مليار ريال.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية عام 2021 بنسبة 0.4 في المائة، بما يعادل 6.4 مليار ريال، بعد أن كانت 1.7 تريليون ريال بنهاية عام 2020.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما": الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 0.2 في المائة "2.53 مليار ريال"، لتبلغ 1.117 تريليون ريال بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.119 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 65.4 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية.

بينما تراجع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 494 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 525.2 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 5.9 في المائة بما 31.1 مليار ريال.

و تراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 14.62 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 14.65 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 0.2 في المائة بما 33 مليون ريال.

وانخفضت "حقوق السحب الخاصة" إلى 80.78 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 80.96 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة تراجع 0.2 في المائة بما يعادل 182 مليون ريال.

فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه، الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.

وبلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية عام 2020 نحو 1.7 تريليون ريال، بنسبة تراجع 9.2 في المائة بما يعادل 172.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.87 تريليون ريال بنهاية 2019. فيما ارتفعت بنهاية 2019 بنسبة 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال، مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.

وارتفعت خلال 2019 بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في 2014.

وأكد البنك المركزي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي يديرها البنك، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.