تنفيذ 27 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق بحملات مكثفة بمدينة القاهرة الجديدة

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تنفيذ 27 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق بحملات مكثفة بالتجمع الخامس، والامتداد الشرقي لمخالفة تغيير النشاط وعدم وجود رخصة تشغيل، بجانب تنفيذ حملات ليلية مفاجئة للقضاء على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة.



من جانبه أوضح المهندس خالد رجب، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة لمنطقة الامتداد، أنه تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء لعدد 10 وحدات مخالفة قامت بتحويل النشاط من سكني إلي إداري بالإضافة إلى غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لـعدد من المحال للعمل دون رخصة تشغيل، كما تنفيذ 10 قرارات بحضور مدير إدارة التنمية وإدارة الأمن بالامتداد وبالتعاون مع شرطة التعمير.



وفى ذات السياق، أكد المهندس محمد عبدالمقصود، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، أنه تم شن حملات لضبط الشارع وغلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء بالحيين الأول والثاني ومركز خدمات التجمع الخامس، لمخالفة النشاط وعدم وجود رخصة تشغيل وتم تنفيذ القرارات بحضور مسئولي إدارتي التنمية والأمن بالتجمع الخامس وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير.



كما تم تنفيذ عدة حملات على الإشغالات بالمحاور الرئيسية والأحياء الداخلية بالتجمعات الأول والثالث والخامس بإشراف مباشر من نواب رئيس الجهاز ومديري التنمية ومديري الأمن بالجهاز.