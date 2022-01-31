شركة إيطالية فرنسية تورد أحدث معالج رقمي لقمر صناعى بكوريا الجنوبية

أعلنت شركة تاليس ألينيا سبيس الإيطالية الفرنسية، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقا مع الشركة الكورية الجنوبية LIG Nex1 Co المتخصصة في قطاع الطيران والدفاع لتوريد أحدث معالج رقمي لقمر الإتصالات "جيوكومبسات 3"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وتاليس ألينيا سبيس هي شركة مشتركة بين تاليس الفرنسية التي تمتلك حصة بنسبة 67 في المائة وليوناردو الإيطالية بحصة 33 في المائة على التوالي.

ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي جيوكومبسات 3 في عام 2027، وهو قمر اتصالات متعدد النطاقات سيوفر خدمات اتصالات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض –البرودباند - في شبه الجزيرة الكورية والمناطق البحرية المحيطة بها، مما يضمن استمرارية الخدمة للقمر الصناعي COMS-1، الذي يعمل حاليًا.

على وجه الخصوص، ستقدم الدعم للاتصالات عبر الأقمار الصناعية لخفر السواحل الكوري من أجل الإنقاذ البحري الوطني والحماية؛ كما سيزود وزارة البيئة بمعلومات مستقرة عن رصد كوارث المياه في الجبال والأنهار والسدود؛ وسيزود وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية للاستجابة لحالات الطوارئ في حالات الكوارث.

علاوة على ذلك، سيضم القمر الصناعي جيوكومبسات 3 نظامًا لجمع البيانات لجمع وإعادة إرسال البيانات البيئية والمائية؛ ومهمة مزودة بنظام قمر صناعي لتحسين الدقة (SBAS) لخدمة تحسين الملاحة الساتلية – الفضائية-، ولا سيما لتقديم الدعم للنهج الآمن للطائرات في مرحلة الهبوط مع التوجيه الرأسي.

سيكون المعهد الكوري للأبحاث الإلكترونية والاتصالات (ETRI) مسؤولًا عن حمولات الأقمار الصناعية، بينما سيكون معهد أبحاث الفضاء الكوري (كاري) مسؤولًا عن منصة الأقمار الصناعية.