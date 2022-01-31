بالخطوات.. كيفية استخراج رخصة سيارة زيرو 2022

تزداد عمليات البحث، تزامنا مع بداية العام الجديد، عن كيفية استخراج رخصة سيارة والإجراءات الواجب اتباعها، والرسوم، الأوراق المطلوبة، حتى تتمكن من استخراجها في أسرع وقت لتجنب الزحام في وحدات المرور، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، ومتحوراتها التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

كيفية استخراج رخصة سيارة؟

وسنستعرض لكم في السطور التالية، إجراءات استخراج رخصة سيارة جديدة، وإجراءات الفحص الفني للسيارة، الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة سيارة جديدة، شروط استخراج رخصة سيارة، وفقًا للكتاب الدوري للإدارة العامة لمرور القاهرة.

إجراءات استخراج رخصة سيارة جديدة

وبحسب بيان الإدارة العامة لمرور القاهرة، فإن إجراءات ترخيص سيارة لأول مرة، يجب أن تكون كالآتي:

- الذهاب إلى الشباك المختص في إدارة المرور، وطلب من الموظف مستند شراء السيارة معتمد من المرور.

- بالإضافة إلى شراء نماذج ترخيص سيارة جديدة من الخزينة.

- يجب أن يمتلك المتقدم تحقيق شخصية ويشمل هذا «بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر» لمقدم طلب الترخيص على أن يكون ساري المدة للاطلاع + مع ضرورة إحضار صورة ضوئية منها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة سيارة جديدة

ويجب أن يتم توفير بعض المستندات الخاصة للحصول على رخصة سيارة، وهي كالتالي:

- أصل الفاتورة الضريبية الصادرة من البائع.

- إذا كانت السيارة المراد استخراج رخصة لها محلية الصنع يجب إحضار مستند يثبت موافقة هيئة التنمية الصناعية.

- أما إذا كانت السيارات مستوردة فيراعي تقديم شهادة بيانات من أصل الإفراج الجمركي موجه لوحدة تراخيص الخاصة بك.

- استعلام أمنى من وحدة البحث الجنائي.

شروط استخراج رخصة سيارة

يجب عليك أن تسدد رسوم التأمين الإجباري باسم المالك بالمدة الترخيص المطلوبة.

سداد الضرائب والرسوم حسب السعة اللترية لكل سيارة.

التحقق من كل شروط الأمن في السيارة المطلوب ترخيصها.

رسوم رخصة سيارة

- وتأتي رسوم استخراج رخصة سيارة، وهي 750 جنيهًا ضريبة عن كل عام، وقد تختلف حسب السعة اللترية للسيارة.

- رسم بوليصة تأمين إجباري 300 جنيه عن كل عام تجديد.

- قيمة الملصق الإلكتروني وتطوير اللوحات المعدنية وتقدر بـ 225 جنيهًا.

- رسوم تطوير منظومة النقل الذكي، ما بين 60 إلى 350 جنيهًا عن كل عام.

خطوات استخراج رخصة السيارة من المرور

بعد تجهيز المستندات والوراق والتأكد من قيمة الرسوم السابق ذكرها، نأتي لخطوات استخراج رخصة السيارة من المرور، وتكون بتوجه المتقدم بالسيارة لوحدة المرور.

- يقوم المهندس المختص بالوحدة بالحصول على بصمة الماتور والشاسية الخاص بالسيارة الجديدة.

- إجراء الفحص البيئي، وهذا الاختبار لا يتواجد في جميع المحافظات.

- اختبار طفاية الحريق، ويجب أن تكون أقل من 5 سنوات.

- التأكد من توافر حقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس «عدم وجودهم بعد الحصول على الرخصة يعرضك للغرامة ولسحب الرخصة لمدة شهر»

- التوجه للموظف المختص لمراجعة أوراق الفحص الفني للسيارة، وتسجيلها على الكمبيوتر، واستلام كل المستندات، والتأكد من دفع الرسوم.

- ثم يتم بعدها تركيب اللوحات المعدنية، وأخيرًا استلام رخصة السيارة.