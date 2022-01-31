تطعيم أكثر من 600 الف جرعة ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الغنم



أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن اجمالي عدد الجرعات التي تم تصحينها، ضمن الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي للماشية، وجدري الاغنام للضأن، والتي بدأت في ٢٢ يناير الماضي، نحو ٦٠٢ الف و٥٨١ جرعة للابقار والاغنام والماعز، على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة، ان ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لتحصين الماشية، على مستوى الجمهورية، لحماية الثروة الحيوانية، بما يساهم في تحقيق الامن الغذائي.

واشار رئيس الهيئة، إلى إنه تم منذ بداية الحملة وحتى الآن، تحصين حوالي٤٤٦ الف و٧٠٢ جرعة للأبقار، و١٣٩ الف و٥٥٦ جرعة للاغنام، و١٦ الف و٣٢٣ جرعة للماعز.

واوضح محمود، أن الحملات والتي يتم تنفيذها من خلال اطباء مديريات الطب البيطرى بالمحافظات والإدارات التابعة لها، تتم من خلال لجان ثابتة متمركزة في تجمعات مربي الماشية والاسواق، كما تجوب جميع المراكز والقرى بجميع المحافظات، لترقيم الماشية وتسهيل عمليات التحصين لكافة الرؤوس، بهدف انجاح الحملة، لافتا إلى إنه يتم خلال هذه الحملات، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وناشد رئيس الهيئة، كافة المربيين بالتعاون مع الحملة، والتواصل مع الادارات البيطرية، لتحصين ماشيتهم، لحمايتها والحفاظ على ثروتهم الحيوانية.