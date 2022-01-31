موانئ البحر الأحمر تتداول 1043 طن بضائع



شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1043 طن بضائع عامة ومتنوعة و274 شاحنة.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، فى بيان اليوم الإثنين، أن حركة الصادرات شملت 805 أطنان بضائع عامة و240 شاحنة و6 سيارات ملاكى، بينما شملت حركة الواردات 238 طن بضائع عامة و34 شاحنة وسيارة ملاكى وتوجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

وأوضحت أن السفينة "أمل" غادرت ميناء سفاجا بحمولة 83 شاحنة و3 سيارات ملاكى، كما غادرت "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 111 شاحنة و3 سيارات ملاكى.

واستقبل ميناء نويبع السفينتن "آيلة" و"سيناء"، تم استقبال 34 شاحنة بحمولة 238 طن بضائع عامة وتصدير 46 شاحنة بحمولة 805 أطنان بضائع عامة.