تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف التموين.. وهذه الشروط ولينك التسجيل

اليوم الفرصة الأخيرة للتقديم على 200 وظيفة باحث سجل تجاري في جميع محافظات الجمهورية، والتي أعلن عنها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين مطلع الشهر الحالي، وحدد انتهاء مدة التقديم في 31 يناير 2022.

وظائف وزارة التموين

ويجب على الراغبين في الالتحاق بـ وظائف وزارة التموين قبل انتهاء المهلة، توافر الشروط الآتية:

- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ «بكالوريوس تجارة - بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية - ليسانس حقوق».

- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن «جيد».

- أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية والتعامل على برامج الحاسب الآلي.

خطوات التقديم في وظائف وزارة التموين

ويكون التقديم على الوظائف إلكترونيًا فقط عبر بوابة الوظائف الحكومية، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- اختيار وظائف «باحث سجل تجاري» ثم الضغط على «تسجيل طلب».

- تحقق جيدًا من ملء واستيفاء البيانات المطلوبة، مثل الاسم رباعيًا كما هو مدوّن في بطاقة الرقم القومي، والرقم القومي، واختيار النوع، ومحافظة الإقامة.

- إدخال بيانات المؤهل مثل مستوى المؤهل والتخصص والتقدير والنسبة المئوية وسنة التخرج.

- يراعى رفع الملفات من قِبل المتقدمين بصيغة jpg فقط.

- يراعى أثناء عملية التسجيل ألا يتعدى حجم الملف المرفوع 1 ميجا.

- يشترط أن تكون صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

- على المتقدم التأكّد من المرفقات قبل تحميلها، وحال ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة التموين

وتتمثل الأوراق المطلوبة للالتحاق بـ وظائف التموين فيما يلي:

- ملف السيرة الذاتية.

- ملف الصورة الشخصية.

- صورة الرقم القومي وجه أول.

- صورة الرقم القومي وجه ثانِ.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة المؤهل.

- صورة المؤهل الأعلى إن وجد.

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- صورة من صحيفة الحالة الجنائية وموجهة لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

- إقرار يفيد بعدم سابقة الفصل من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي.

- إقرار بأنّ المتقدم لا يعمل بأي جهة حكومية أخرى.

- إقرار بالموافقة على العمل بأي مكتب سجل داخل المحافظة.