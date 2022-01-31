982 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 982 مليون درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 273 مبايعة بقيمة 687.06 مليون درهم منها 13 مبايعة أراض بقيمة 95.7 مليون درهم و260 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 591.37 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حصيان الثانية تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة.

و تصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم وثالثة في الخوانيج الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

و تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 263.41 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 54.75 مليون درهم و132 رهن فلل وشقق بقيمة 208.66 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 58 مليون درهم وأخرى في منطقة سيح شعيب 2 بقيمة 24 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 31.84 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 4 ملايين درهم.