جمارك دبي تختتم أسبوع جمارك الإمارات الخامس بالتأكيد على رقمنة البيانات



اختتمت جمارك دبي فعالياتها في أسبوع جمارك الإمارات الخامس 2022 الذي تنظمه الدائرة بمواكبة اليوم العالمي للجمارك الذي يُصادف 26 يناير من كل عام.

حضر ختام الفعاليات سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والمدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات والمراكز الجمركية وموظفي الدائرة.

واشتملت فعاليات الدائرة التي أقيمت تحت شعار "رواد التحول الرقمي الجمركي" واستمرت خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الحالي تنظيم 32 مبادرة وفعالية متنوعة شاركت فيها 13 إدارة ومركز جمركي إذ حظيت الفعاليات على مشاركة نحو 1500 شخص "شركاء استراتيجيين وعملاء وطلبة المدارس وموظفي جمارك دبي" حيث تم تنفيذ معظم الفعاليات عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك مراعاة للإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشهد أسبوع جمارك الامارات الخامس مشاركة فاعلة من الشركاء الاستراتيجيين حيث قُدم في حفل الافتتاح الافتراضي كلمات رئيسية من سعادة سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وسعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وسعادة حمد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية وأيضًا كلمتي جمارك ابوظبي وجمارك دبي وتم اطلاق المرحلة الثانية لتطوير منصة التجارة الالكترونية عبر الحدود المخصصة لتحديث خدمات الشحن في المنصة.

وتوجت الدائرة فعالياتها في أسبوع جمارك الإمارات الخامس بالاحتفال باليوم العالمي للجمارك في 26 يناير في حفل افتراضي شاركت فيه منظمة الجمارك العالمية بكلمة رئيسية مُسجلة لسعادة الأمين العام كونيو ميكوريا أكد فيها أن دولة الإمارات تميزت بنهجها المبتكر في التعامل مع تحديات التحول الرقمي التي تواجهها الجهات الجمركية عالميًا حيث تمكنت الجمارك في الإمارات من تطوير وتعزيز برامجها الرقمية لمواكبة مستهدفات مشاريع الخمسين الرامية إلى تحفيز وتنويع الاقتصاد الوطني لدولة الامارات وأشاد سعادته بدور جمارك دبي في الشراكة مع منظمة الجمارك العالمية بتنظيم المؤتمر العالمي للمشغل الاقتصادي المعتمد وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك.

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح خلال حفل الختام إن جمارك دبي دعمت إنجازاتها بتحولها إلى بيئة رقمية بالكامل من خلال أنظمة وبرامج ذكية ساهمت في الإنجاز السريع للخدمات الجمركية مثل "مرسال 2" و"الخدمات الذكية" وانظمتها المتطورة للرصد والفحص قدرتها على الإنجاز السريع.

وأشار سعادته إلى أن مبادرة " أسبوع جمارك الإمارات" أصبحت منصة دولية لتبادل المعرفة الجمركية وقد تم التركيز في الفعاليات على التعريف بالإنجازات التي حققتها الدائرة على صعيد التحول الرقمي ودور هذه الإنجازات في تطوير الخدمات الجمركية المقدمة للمتعاملين لتيسير حركة التجارة وتسهيل السياحة والسفر مع حماية المجتمع من المخاطر مع ابراز الدور الحيوي لجمارك دبي في حماية المجتمع.

وأضاف " اثبتت جمارك دبي قدرتها على مواكبة تحديات المستقبل بل أصبحت جهة داعمة للتبادل المعرفي الجمركي على المستوى العالمي ويرجع هذا النجاح الكبير في أسبوع جمارك الامارات إلى دور الإدارات والمراكز الجمركية بالدائرة وما قدموه من فعاليات رئيسية وفرعية أتت بثمارها على تَميز الدائرة في فعالياتها".

وتنوعت الفعاليات المنظمة خلال الأسبوع والتي أكدت على تعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين هذا بالإضافة إلى فعاليات المراكز الجمركية ومن أبرزها فعالية الطاولة المستديرة مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية، بالإضافة إلى الورش التوعوية عن آلية عمل وحدة الكلاب الجمركية الـ k9 الذي قدمها قسم الوحدات الخاصة بإدارة الدعم الفني صاحب ذلك فعاليات مركز خدمة عملاء جبل علي وتيكوم واطلاع المتعاملين على طريقة استخدام الماسح الضوئي في تصفح وقراءة دليل خدمات جمارك دبي بما يمكنهم كذلك من طباعة واستلام نسخة من الدليلين المذكورين وأيضًا تم تنظيم متحف متنقل "مربعة أم ريول" وهي مبادرة توعوية لتعزيز الأصالة التاريخية لأم الدوائر جمارك دبي والتعريف بإنجازات الدائرة.

وخلال حفل ختام فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الخامس كرم سعادة أحمد محبوب مصبح الإدارات المشاركة في الفعاليات وعددها 13 إدارة مشيدًا بجهودهم في إنجاح الأسبوع بمبادرات متنوعة ومستدامة.