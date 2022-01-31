حالة الطقس غدا الثلاثاء 1-2-2022 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الطقس البارد نهارا غدا، على كل من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، بينما سيكون طقسا معتدل الحرارة، على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، وسيكون طقسا شديد الحرارة مع بداية ساعات الليل على كافة أنحاء الجمهورية، ويصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأعلنت الأرصاد الجوية، من خلال بيان رسمى صدر منذ قليل، ظهور العديد من الظواهر الجوية خلال طقس الغد، حيث سيكون هناك رمال عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، كما سيكون هناك نشاط واضح للرياح، على السواحل الشمالية الغربية الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة طوال اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

جدير بالذكر، أن طقس اليوم الإثنين شهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة، على محافظات القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، ومناطق من الدلتا، نتيجة تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، منذ الصباح الباكر على مناطق متفرقة من شمال الصعيد ومدن القناة ومحافظة القاهرة الكبرى والدلتا، صاحبها أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 15 10

الإسكندرية 16 11

دمنهور 15 10

بلطيم 16 08

وادي النطرون 15 10

طنطا 15 10

شبين الكوم 10 10

مطروح 15 10

السلوم 15 09

الزقازيق 15 10

المنصورة 15 10

الإسماعيلية 16 09

سيوة 17 05

بورسعيد 17 10

دمياط 16 10

السويس 16 09

العريش 16 09

رفح 16 09

رأس سدر 16 09

كاترين 12 02-

الطور 18 09

شرم الشيخ 20 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 10

نخل 15 01

نويبع 17 11

طابا 15 10

الفيوم 16 03

بني سويف 16 05

المنيا 16 05

أسيوط 16 04

سوهاج 17 05

أبو سمبل 19 07

الوادي الجديد 19 04

شلاتين 22 11

قنا 17 06

الأقصر 19 07

أسوان 19 07

إدفو 20 07

أبو رماد 21 11

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 11