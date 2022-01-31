تمديد موعد التسجيل للترشح لجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022

قرر القائمون على إدارة جوائز "ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022"، تمديد الموعد النهائي للتسجيل للترشح للجائزة إلى 17 فبراير المقبل، والذي كان مقررًا له في السابق 26 يناير الحالي.

جاء التمديد نظرًا للطلب الكبير على المشاركة بالجائزة من 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في دورتها الثالثة برعاية غرفة تجارة رأس الخيمة.

وتتوفر كافة المعلومات وشروط الترشح على موقع الجائزة

http://MENA.StevieAwards.co.

وأعلن المنظمون للجائزة أضافة فئتين جديدتين، إلى الفئات المستهدفة بالجائزة بدورتها الثالثة، وهما الأولى فئة الفيديو التي تكرم الابداعات في ابتكار مقاطع الفيديو سواء كان ذلك في طريقة التصميم أو الشكل أو الإنتاج أو التوزيع والتفاعل، والثانية فئة وسائل التواصل الاجتماعي التي تشمل الإبتكار في انشاء وإدارة وتسويق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بجانب إضافة بند الفعاليات الافتراضية تحت فئات جوائز الفعاليات والعروض.

وقال سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، إن جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي البرنامج الوحيد المتخصص بتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد المنطقة والمتاحة للشركات والأفراد من 17 دولة، مشيرًا إلى ان جوائز "ستيفي" الدولية تعتبر بمثابة "الأوسكار" في عالم الأعمال، حيث تكرّم الإنجازات المتميزة في أماكن العمل عبر برامج عدة.

وأضاف " سيتم الاعلان عن الفائزين بجوائز ستيفي الذهبية والفضية والبرونزية 24 مارس 2022، والاحتفاء بهم في حفل سيقام بفندق والدورف أستوريا برأس الخيمة يوم 20 مايو المقبل".

واستعرض محمد حسن السبب مدير عام الغرفة بالوكالة الدول الـ 17 المشاركة بجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دورتها الثالثة لعام 2022، وهي الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، سوريا، تونس، تركيا، الإمارات، اليمن، مشيرًا إلى ان الترشيحات للجائزة من هذه الدول تخضع للتحكيم، من قبل أكثر من ١٥٠ تنفيذي يتم اختيارهم من مختلف أنحاء العالم باللغتين العربية والإنجليزية، في أكثر من ١٠٠ فئة تشمل المجموعات التالية " المواقع الإلكترونية والتطبيقات والإنجاز والتقارير السنوية والمنشورات الأخرى..الشركة / المؤسسة والاتصالات المؤسسية والعلاقات العامة للشركات والاستجابة لكوفيد-19 وخدمة العملاء والموارد البشرية والفعاليات المباشرة والافتراضية والإدارة والتسويق والمنتج الجديد وإدارة المنتج وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا والفيديو".