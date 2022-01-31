أبرز معلومات عن مسابقة التربية والتعليم 2022.. اعرف كافة التفاصيل

يبحث الكثيرون عن شروط ومواعيد إعلان مسابقة وزارة التربية والتعليم للمعلمين، منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي مسابقة المعلمين 2022 لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، وعلى الرغم من أن الدكتور طارق شوقي، أعلن في وقت سابق الأسبوع الماضي، أنه سيتم إعلان تفاصيل المسابقة خلال عدة أسابيع، إلا أن عمليات البحث لا تزال تزداد طمعًا في معرفة مسبقة تمكن الراغبين في تحقيق الشروط والمستندات المطلوبة عند التقديم.

وفي هذا الصدد، وللباحثين عن تفاصيل مسابقة التربية والتعليم، نعرض لكم كل المعلومات المتوفرة عن مسابقة التربية والتعليم 2022، وفق بيانات وزارة التربية والتعليم.

موعد الإعلان عن تفاصيل مسابقة التربية والتعليم

حسب تصريح سابق للدكتور طارق شوقي يوم الثلاثاء الماضي الموافق 25 يناير، فسيتم إعلان كل تفاصيل مسابقة المعلمين 2022 خلال 6 أسابيع، والمتوقع أن تكون في منتصف مارس المقبل.

أبرز المعلومات عن مسابقة المعلمين 2022

وبحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم جاءت أبرز المعلومات المتوفرة عن مسابقة المعلمين 2022، كالآتي:

- تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، بمعدل 30 ألف معلم سنويًا.

- وفق المتاح من البيانات، فالأولوية في مسابقة التربية والتعليم ستكون للمواد الدراسية للمرحلة التعليمية الأساسية، والابتدائية، ومع ذلك سيتم تخصيص جزء لمواد الأنشطة، وجزء لمعلمين الثانوية، وفق خريطة العجز في المدارس.

- سيتم اختيار من تنطبق عليهم الشروط من أبناء الإدارة التعليمية، لمنع النقل والندب.

- المسابقة ستكون متاحة للجميع دون استثناء أو شرط، ولكن سيتم اختيار من تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات المطلوبة.

- توزيع المعلمين المقبولين سيكون حسب الاحتياجات التي تتقدم بها كل إدارة تعليمية.

- مراعاة تطبيق أعلى معايير الشفافية، ومن أجل ذلك، ستكون التقديم للمسابقة إلكترونيً، وكذلك عملية فحص الطلبات دون تدخل أي عناصر بشرية.

- مسابقة المعلمين 2022، تتم بالتنسيق بين عدة جهات رسمية منها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.