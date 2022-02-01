"زد اف سي" يواصل خطط تطوير قطاع الناشئين..ويضم 9 نجوم لفريق 2006 ومدرب ألماني عالمي لتدريب الفريق



أعلن نادي زد إف سي، ضم 9 لاعبين جدد من أندية الزمالك وسموحة والمقاولون العرب ومصر للمقاصة لفريق مواليد 2006، وذلك ضمن صفقات موسم الانتقالات الشتوية الحالي، يأتي ذلك في إطار سعي النادي لإعداد أفضل قطاع ناشئين في مصر وإفريقيا من خلال اكتشاف وضم العناصر الشابة الموهوبة وتطوير مستواهم وفقًا لأحدث الأنظمة التدريبية في العالم وتحت إشراف كبار المدربين في مصر بالتعاون مع خبراء من نادي بورسيا دورتموند الألماني، والذي يعد أحد أهم مدارس إعداد الناشئين البارزة في أوروبا.

"زد اف سي" يواصل خطط تطوير قطاع الناشئين



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الاثنين 31 يناير، على هامش توقيع الصفقات الجديدة وعقود انتقالها لنادي زد اف سي وهم محمد هيثم (مهاجم) وعمر خضر (لاعب وسط) من نادي الزمالك، مصطفى عكاشة (خط وسط)، محمد عبد المنعم (ظهير أيسر)، أحمد عبد العزيز (مدافع)، بدر جمال (مهاجم) قادمين من نادي مصر للمقاصة، ومروان حامد ويلعب مدافع منتقل من نادي المقاولون العرب، ولاعبين من سموحة أحمد الزهدي (جناح) وعبد الرحمن وحيد (مدافع)، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي زد ونجوم الكرة السابقين وهم:أنسي ساويرس، هيثم عبدالعظيم، سيف زاهر، أحمد حسام (ميدو)، محمد زيدان وأحمد حسن.



وفي ذلك الاطار قال الاستاذ سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، إن نادي زد اف سي يخطط لبناء فريق عالمي من مواليد 2006 عبر تطوير كافة الجوانب السلوكية والنفسية والبدنية للاعبين المميزين بهذه الفئة العمرية وفقًا لأحدث النظم العلمية والعالمية، ولذا حرص النادي على توفير التجربة الأوروبية لمصر من خلال شراكة بين نادي زد اف سي مع بورسيا دورتموند؛ لأنه من أكبر وأحسن مدارس الناشئين في أوروبا يتخرج منها سنويًا ناشئين محترفين، بهدف تجهيزهم للمشاركة مع المنتخب القومي بأولمبياد 2028 وكأس العالم 2030.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالله رئيس قطاع الكرة بنادي زد اف سي، أن نادي زد اف سي يمتلك فرق ناشئين قوية تضم لاعبين مميزين وجهاز فني وإداري يسعى لوضع خبراته لتطوير مهارة كل لاعب بالفريق للوصول بهم إلى مستويات عالمية، كما ان رؤيتنا الاستراتيجية في زد اف سي واضحة منذ البداية ونحن دائمًا نبحث عن جلب الكوادر الملهمة لضمها لصفوف النادي. وما يحدث الآن هي خطوة ضمن خطة استراتيجية كبيرة هدفها الأساسي هو أن يصبح فريق زد أف سي منافسًا قويًا.

من جانبه قال الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد إف سي، إن النادي في المرحلة الأولى من خطة تطوير قطاع الناشئين الممتدة حتى عام 2030، وأن المرحلة المقبلة سوف تشهد تنفيذ معسكرات خارجية في ألمانيا لتوفير احتكاك قوي للاعبين بخوض مباريات ودية مع فرق ألمانية وأجنبية كبرى بهدف تطوير مستوى اللاعبين، ومنح الفرصة لتقييم الوضع الحالي للفرق، وتقييم مستوى كل لاعب على حده، متمنيًا أن ينجح النادي في المشاركة ببطولات دولية خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين لتوفير مزيد من الخبرة للاعبين، ومنحهم الفرصة بشكل أفضل للتقييم.



كما عرض الكابتن سفين كاهليرت المدير الفني لفريق 2006 بنادي زد اف سي خطته التي سيتبعها في الفترة القادمة والتي تضم "سوف نضع كل خبراتنا وعلمنا ومجهودنا في تطوير مهارة كل لاعب حتى نصل إلى مستوى أحترافي عالمي وتحقيق كل الأهداف وفي صيف 2024 نتمكن من عرض لاعب أو أكثر للاحتراف، كما عبر عن بالغ سعادته بكونه جزء من هذه المنظومة وتوليه المسئولية الفنية لفريق 2006 كذلك كمدير فني لقطاع الناشئين في نادي زد أف سي.



ومن الجدير بالذكر أن نادي زد اف سي قد قام منذ أيام قليلة بإجراء فحصDNA للاعبين الناشئين لتحديد متطلبات جسد كل لاعب، وفي سبيل ذلك يسعى النادي إلى ضم أفضل العناصر في هذه الفئة العمرية من كافة أنحاء الجمهورية، وإخضاعها لأحدث النظم التدريبية لتطوير مستواها للوصول إلى مستوى احترافي عالمي وذلك تحت إشراف المدرب الألماني العالمي "سفين كاهليرت" بالتعاون مع نادي بورسيا دورتموند الألماني، وسيخضع اللاعبين الجدد والحاليين لبرنامج تدريبي فني وبدني ومباريات عالمية للوصول بها لمستوى عالمي للمساهمة مع المنتخب الوطني في تحقيق نتائج إيجابية في البطولات العالمية، واكتساب مهارات من أساطير نجوم كرة القدم السابقين من أعضاء مجلس إدارة زد اف سي. كما توج قطاع الناشئين بنادي زد اف سي بجائزة أفضل قطاع ناشئين في إفريقيا بحفل جوائز جلوب سوكر بمدينة دبي ديسمبر الماضي.

