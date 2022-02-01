فاطمة المرزوقي تشارك في مسلسل "الزقوم" بدراما 2022



أعلنت الفنانة الشابة فاطمة المرزوقي، انضمامها إلى نجوم وأبطال مسلسل "الزقوم"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2022، والذي يجمع نخبة من نجوم الخليج، حيث كان من المقرر عرضه رمضان الماضي لكنه تأجل بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا.

وتحدثت المرزوقي عن فكرة "الزقوم"، مؤكدة أنه مسلسل تراثي ومعاصر، حيث يعد مزيج من أحداث الماضي والحاضر، وتبدأ أحداثه من الربع الأخير للقرن الماضي حتى تصل إلى يومنا الحالي، كما يتناول العمل الكثير من القضايا الاجتماعية الخاصة بالوطن العربي والعلاقات الأسرية والاجتماعية المتشابكة.

ونوهت الفنانة الشابة، إلى أن "الزقوم" لفظ مشتق من القرآن الكريم ويطلق على شجرة ملعونة يأكل منها أهل النار في جهنم، وهو لفظ له دلالة وهي أن الجزاء من جنس العمل وهو ما ستدور حوله فكرة المسلسل، معربة عن فخرها بخوض هذه التجربة مع كبار الفنانين.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل الزقوم في رمضان القادم، حيث تم الانتهاء من تصوير أغلب حلقات المسلسل، الذي يشارك في بطولته: سعد الفراج، فاطمة الحوسني، أمين الصايغ، أميرة محمد، فارس البلوشي، وعصام ناصر، ومن إخراج أحمد يعقوب المقلة.