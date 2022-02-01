الإعلامية أريج محمد تشارك في ندوة الإعلام الرياضي بمعرض الكتاب

شاركت الإعلامية أريج محمد، مقدمة البرامج بقناة الكأس، في ندوة عن الإعلام الرياضي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، متحدثة عن دور الإعلام الرياضي في توعية وتثقيف المشجعين ومحبي الرياضة، كما تحدثت عن كأس العالم 2022 في قطر وحظوظ المنتخبات العربية في البطولة.

وقالت أريج خلال كلمتها بالندوة، إن الإعلام الرياضي له دور كبير في تثقيف وتوعية محبي الرياضة على المستوى المحلي والدولي، مشيرة إلى أن هذا النوع من الإعلام برز مؤخرا وذاع صيته نتيجة اهتمام العديد من المواطنين بمتابعة الرياضات المحلية والعالمية خاصة رياضة كرة القدم.

وأضافت الإعلامية أن هذا الاهتمام الجماهيري، ألقى على كاهل الإعلام الرياضي ومقدموه، مسئولية كبيرة، تتمثل في ضرورة مواكبة مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية سواء كانت محلية أو دولية والإلمام بكافة المعلومات والأخبار الخاصة بها، وذلك لإطلاع المشاهد عليها وإشباع رغبته واهتمامه الرياضي.

وتطرقت الإعلامية أريج محمد، إلى الحديث عن كأس العالم 2022، متوقعة أن تشهد هذه النسخة منافسات قوية من قبل المنتخبات العربية، خاصة في ظل الأداء القوي والمشرف الذي قدمته هذه المنتخبات في كأس العرب وبطولة الأمم الإفريقية، مشيدة بأداء منتخب مصر، الذي يحظى بحظوظ مرتفعة في كأس العالم.

كما أشادت مقدمة برامج الكأس، بمستوى تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 53، داعية المشاركين في المعرض إلى تنمية ثقافتهم الكروية وشراء الكتب والمؤلفات التي تتحدث عن الرياضات المختلفة.