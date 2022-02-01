غدا.. كارول سماحة تطرح "فوضى"

تطرح الفنانة كارول أغنيتها الجديدة "فوضى" غدا الأربعاء المقبل الموافق 2 فبراير.

الأغنية من كلمات وألحان الفنان اللبنانى سليم عساف، ويقول مطلعها: "‏فوضى فوضى نحوا.. ‏عالم منا طبيعية.. ‏كلو مفكرلي حالو.. ‏أقوى حدا بالبشرية".

وكانت كارول سماحة، طرحت مؤخرًا أغنيتها "يا شباب يا بنات"، وهى من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع ألكسندر ميسكيان، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.

كما احتفلت مؤخرا بوصول أغنيتها "شكرا" لـ 25 مليون مشاهدة على اليوتيوب، التى طرحتها خلال شهر فبراير الماضى والأغنية من إخراج بتول عرفة.