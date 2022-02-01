احذروا الشوائب العالقة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يستمر الطقس البارد في ساعات النهار على كل من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، بينما يكون الطقس معتدل الحرارة، على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، وشديد الحرارة مع بداية ساعات الليل على كافة أنحاء الجمهورية، ويصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأعلنت الهيئة خلال بيان رسمي، ظهور العديد من الظواهر الجوية خلال طقس اليوم، حيث سيكون هناك رمالًا عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، كما سيكون هناك نشاطًا واضحًا للرياح، على السواحل الشمالية الغربية الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة طوال اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

القاهرة 15  10

الإسكندرية 16 11

دمنهور 15 10

بلطيم 16 08

وادي النطرون 15 10

طنطا 15 10

شبين الكوم 10 10

مطروح 15 10

السلوم 15 09

الزقازيق 15 10

المنصورة 15 10

الإسماعيلية 16 09

سيوة 17 05

بورسعيد 17 10

دمياط 16 10

السويس 16 09

العريش 16 09

رفح 16 09

رأس سدر 16 09

كاترين 12 02-

الطور 18 09

شرم الشيخ 20 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 10

نخل 15 01

نويبع 17 11

طابا 15 10

الفيوم 16 03

بني سويف 16 05

المنيا 16 05

أسيوط 16 04

سوهاج 17 05

أبو سمبل 19 07

الوادي الجديد 19 04

شلاتين 22 11

قنا 17 06

الأقصر 19 07

أسوان 19 07

إدفو 20 07

أبو رماد 21 11

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 11

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