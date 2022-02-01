موعد مباراة مصر والكاميرون القادمة في نصف نهائي أمم أفريقيا

ينتظر جماهير ومشجعي المنتخب المصري مباراة منتخب مصر والكاميرون القادمة في نصف نهائي أمم إفريقيا، وهذا بعد تأهل منتخب مصر وفوزه على منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف سجل الهدف الأول محمد صلاح والثاني تريزيجيه، في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد أحمدو أهيدجو، ومن المقرر أن يتواجه فريق مصر والكاميرون على نفس الملعب.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا والقنوات الناقلة والتردد:

موعد مباراة مصر والكاميرون القادمة

وعن موعد مباراة مصر والكاميرون القادمة في نصف نهائي أمم إفريقيا، من المنتظر أن منتخب مصر يواجه الكاميرون في دور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون يوم الخميس المقبل الموافق 3/2/2022 في هذه التوقيتات:

الساعة الثامنة 8:00 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

الساعة التاسعة 9:00 بتوقيت القاهرة والأردن.

الساعة العاشرة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة السعودية وقطر

الساعة الحادية عشرة 11:00 بتوقيت دولة الإمارات ودبي وأبي ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون القادمة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت، حقوق بث إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر شاشتها، وقد خصصت قناتي beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 2 لنقل مباريات البطولة، وعن تردد القنوات إليكم التالي:

التردد (ميجا هرتز): 11013

معدل استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدل تردد الموجة: 8PSK