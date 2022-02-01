"شبورة كثيفة".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم وتوجه نصائح مهمة للسائقين

يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمتابعة أخبار الطقس والأحوال الجوية عن تفاصيل طقس اليوم، وبيان الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس المتوقعة على مدار اليوم، قبل الخروج من المنزل، حيث أعلنت الأرصاد عن تفاصيل طقس اليوم، كما وجهت نصائح مهمة للسائقين لتفادي مخاطر الشبورة الكثيفة صباحا.

تفاصيل طقس اليوم

وحرصا من بوابة “الفجر” الإلكترونية، توفر لمتابعيها المزيد من المعلومات المتعلقة بحالة الطقس والأحوال الجوية المتوقعة وفقا لبيان الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق الأول من فبراير لعام 2022.

ارتفاع نسبي في درجات الحرارة

وعن توقعات الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم، قالت إن هناك ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة الحرارة على معظم الأنحاء.

مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء

وتوقعت الأرصاد أن طقس اليوم يكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

طقس معتدل على السواحل الشمالية

ويسود السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد اعتدال في حالة الطقس، وفقا لتوقعات الأرصاد.

طقس شديد البرودة ليلا

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أتربة عالقة ورياح مثيرة

وكشفت الأرصاد الجوية عن وجود أتربة عالقة بالجو ونشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، ومن المحتمل أن تكون مثيرة على السواحل الشمالية الغربية.



نصائح الأرصاد الجوية للسائقين

أما نصائح الأرصاد الجوية للسائقين، ناشدت بتوخي الحذر على الطرق السريعة على الدلتا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد نظر للتعرض لشبورة كثيفة تصل للضباب.

ونصحت الأرصاد الجوية السائقين بضرورة القيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلي القاهرة.

وأكدت على اتباع تعليمات المرور، نظرا لتعرض البلاد حتى نهاية الأسبوع، لانخفاض كبير في الرؤية الأفقية تشهده معظم أغلب الأنحاء خاصة المناطق الشمالية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وسانت كاترين العظمى 11 درجات والصغرى -1.