انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022

تراجعت أسعار كرتونة البيض جنيهين اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر الكرتونة 47.5 جنيه لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة مقابل 49.5 جنيه أمس الا.

بينما استقر سعر كرتونة البيض البلدي عند 61 جنيها، وتراجع سعر كرتونة البيض الأحمر عند 50 جنيها مقابل 53 جنيها أمس الاثنين بتراجع بلغ 3 جنيهات، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها حسب الأنواع.

وسجلت أسعار الدواجن سعر الأبيض 28 جنيها سعر الساسو 40 جنيها كتكوت أبيض 4.25ـ4.5 جنيه كتكوت ساسو 4ـ4.25 جنيه أمهات بيضاء 22 جنيها أسعار البيع للمستهلك تختلف من منطقة إلى أخرى بسبب إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار فى المناطق والمحافظات المختلفة.





