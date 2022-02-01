دعاء الأشهر الحرم والأعمال المستحبة

ننشر لكم في السطور التالية دعاء الأشهر الحرم والأعمال المستحبة، والأشهر الحرم هن؛ رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ويحرص المسلمين على استقبالهن بالدعاء والأعمال المستحبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.

وثبت في الصّحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: “السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا؛ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ؛ ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ”.

دعاء الأشهر الحرم

من المنتظر أن تستطلع دار الإفتاء الثلاثاء، هلال أحد الأشهر الحرم وهو شهر رجب لعام 1443هـ، لذا يستحب عند رؤية الهلال، قول دعاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ، قال: “اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ” (سنن الدرامي؛ برقم: [1697]).

وعن دعاء أول ليلة من شهر رجب.. إِلهِي: تَعَرَّضَ لَكَ فِي هذه اللَّيْلِة المُتَعَرِّضُونَ، وَقَصَدَكَ القاصِدُونَ،وَأَمَّلَ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ الطَّالِبُونَ ؛وَلَكَ فِي هذه اللَّيْلِة نَفَحاتٌ وَجَوائِزُ، وَعَطايا وَمَواهِبُ،تَمُنُّ بِها عَلى مَنْ تَشاءُ مِنْ عِبادِكَ، وَتَمْنَعُها مِمَّنْ لَمْ تَسْبِقْ لَهُ العِنايَةُ مِنْكَ، وَها أَنا ذا عّبدُكَ الفَقِيرُ إِلَيْكَ، المُؤَمِّلُ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ؛ فَإِنْ كُنْتَ يا مَوْلاي تَفَضَّلْتَ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ عَلى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَجُدْتَ عَلَيْهِ بِعائِدَةٍ مِنْ عَطْفِكَ، فَصَلِّ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَصَحبِهِ، وَجُدْ عَلَيَّ بِطَوْلِكَ وَمَعْرُوفِكَ، يا رَبَّ العالَمينَ.

الأعمال المستحبة في شهر رجب

قال مركز الأزهر إنه يجب الإكثار من العمل الصالح، والاجتهاد في الطاعات، والمبادرة إليها والمواظبة عليها ليكون ذلك داعيًا لفعل الطاعات في باقي الشهور.

وأوضح المركز أنه يجب أن يغتنمَ المؤمنُ العبادة في هذه الأشهر التي فيها العديد من العبادات الموسمية كالحج، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء.

ومن ضمن الأعمال المستحبة أيضا في شهر رجب والأشهر الحرم هو أن يترك الظلم في هذه الأشهر لعظم منزلتها عند الله، وخاصة ظلم الإنسان لنفسه بحرمانها من نفحات الأيام الفاضلة، وحتى يكُفَّ عن الظلم في باقي الشهور.

وعلى المسلم الإكثار من إخراج الصدقات، في الأشهر الحرم، فهي من ضمن الطاعات التي يجب على المسلم فعلها في هذه الأشهر.