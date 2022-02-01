منال سلامة تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

تصدرت الفنانة منال سلامة تريند جوجل خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلنت على صفحة التواصل الاجتماعي إنستجرام عن إجراء ابنها عملية جراحية.

ونشرت منال سلامة صورة وعلقت عليها: "ده علي ابني لسه خارج من العمليات الحمد لله ادعوله ربنا يتمم شفاه علي خير أنا عمري ما نشرت أي خبر وحش عني أو عن أسرتي دائمًا بنحط الصورة الحلوة فقط أنا بقول الكلام ده عشان الناس فاكرة الحياة بمبي طول الوقت وده مش حقيقي.

وتابعت منال سلامة قائلة: “يعني أنا دلوقتي في المستشفي مع ابني لوحدي عشان جوزي بيصور مسلسل نقل عام اللي بيتعرض علي الهواء شغلتنا مفيهاش رحمة”.

واستكملت منال سلامة: “ودي مش أول مرة أتعرض للموقف ده علشان إحنا بنشتغل شغلانة دون قلب والناس فاكرة إن حياتنا من غير متاعب الحمد لله ربنا يتم شفاه على خير”.

أعمال منال سلامة االفنية

بدأت منال سلامة عام 1985، بمسرحية “الزير سالم”، وفي التلفزيون بدأت بمسلسل ضمير أبلة حكمت عام 1991، وكان نقلة في مشوارها الفني، وشاركت في مسلسل لن أعيش في جلبات أبي مع الفنان الراحل نور الشريف والمسلسل له صدى جماهيري كبير حتى الآن.

منال سلامة تتحدث عن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

وحلت ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" في وقت سابق، وتحدثت عن كواليس العمل في مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، حيث قالت إنها كانت مرشحة لدور "بهيرة" بدلا من وفاء صادق، ولكنها كانت ستقوم بالتصوير في مسلسل آخر فاعتذرت عن العمل، قائلة:" في المسلسل التاني قالوا ده احنا لسه هانصور بعد 7 شهور الحمل هايكون ظاهر جدا.. فلطمت أن المسلسلين ضاعوا.. فاجأة لقيت المنتج الفني لمسلسل لن أعيش فى جلباب أبي" بيكلمني وقالى إنه عاوزني فى دور "نوفا".