استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 1-2- -2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.80 جنيه للشراء، و17.97 للبيع، و18.00 للبيع، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.86 جنيه للشراء.

17.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.80 جنيه للشراء.

17.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.80 جنيه للشراء.

17.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.81 جنيه للشراء.

18.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

17.83 جنيه للشراء.

18.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.83 جنيه للشراء.

18.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.85 جنيه للشراء.

18.00 جنيه للبيع.