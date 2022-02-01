“التخطيط" تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالسويس



قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتورة هبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بزيارة ميدانية إلى محافظة السويس لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية التي تم إنجازها في المحافظة خلال العام المالي 2020/2021، والعام المالي الجاري 21/2022.



وشملت زيارة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد من أحياء المحافظة تضمنت كل من حي السويس، والأربعين، وفيصل، بالإضافة إلى زيارة حي عتاقة.



وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية المتابعة الميدانية والتقييم لمشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات على أرض الواقع بما يسهم في تحسين عملية الحوكمة وكفاءة الإنفاق، خاصة الإنفاق الاستثمارى للحكومة.





وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن بناء الإنسان الـمصري وتحسين جودة حياة الـمواطن هما الغاية الأساسية وراء كل الجهود الإنمائية، وأن إتاحة الفرص وتمكينها على نحو مُتكافئ بين أطياف الـمُجتمع والأقاليم كافة؛ هو السبيل الفاعل لتعزيز الـمواطنة وتحقيق التماسك الاجتماعي، ومعالجة التفاوتات البينية في مستويات الدخول والثروات.



ومن جانبها أشارت الدكتورة هبه مغيب إلى أهمية مثل هذه الجولات الميدانية التي تأتي بهدف متابعة ما تم تحقيقه على أرض الواقع من مشروعات مدرجة بالخطة الاستثمارية، والتعرف على معوقات التنفيذ وإتاحة الحلول اللازمة بما يسهم في تحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة داخل محافظتهم.



يشار إلى أن أهم المشروعات التي تم الانتهاء منها بمحافظة السويس هي مشروعات تنفيذ قاعة إدارة السلامة العامة والطوارئ المتطورة بالسويس، وتطوير شاطئ السويس العام، وتطوير لممشي بور توفيق (المرحلة الثانية)، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ ممشي على ترعة الهاويس بحي الأربعين، وتنفيذ رصف المناطق المحيطة بمساكن اللوكس بحي السويس، ومشروع الانتهاء من تنفيذ رصف طريق السلام.



كما تتضمن المشروعات الجاري العمل عليها كل من مشروع تطوير العمران القائم بحي فيصل، وتطوير العمران القائم بحي عتاقة، وتطوير قرية عامر بحي الجانين، واستكمال أعمال المركز التكنولوجي بالمحافظة، بالإضافة إلى مشروعات استكمال إنشاء سور مبني الديوان، واستكمال قاعة المؤتمرات بالمحافظة، وإنشاء سور مديرية الأمن بالسويس، ومشروع تنفيذ أعمال رصف بحي فيصل.

