انطلاق برنامج مناظير الفراغ الثالث بمستشفيات جامعة حلوان

انطلق برنامج مناظير الفراغ الثالث بمستشفيات جامعة حلوان وهي التقنيات الاحدث في العالم لعلاج مرضى الأورام السطحية والأمراض النادرة كالاكاليزيا وجيوب البلعوم بالمنظار دون جراحة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور وليد السروجي عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة المستشفيات، الأستاذ الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب



ومن جانبه أشاد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى بالكوادروالكفاءات والخبرات الموجودة في كلية الطب جامعة حلوان، مؤكدا سيادته أن إجراء مثل هذه العمليات ونجاحها يؤكد على مدى كفاءة الأطباء وأدائهم المتميز.



وأفاد الأستاذ الدكتور وليد السروجي عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ان هذه التقنيات تمثل امل لكل مرضي الاورام السطحية والعديد من الأمراض النادرة ولا تطبق في مصر إلا في عدد قليل من المراكز الجامعية، مؤكدا إنه سوف تطبق في جامعة حلوان حيث أجرى فريق المناظير التداخليه في جامعة حلوان اكتر من ١٠٠ عمليه ناجحه مماثلة.

حيث أوضح الأستاذ الدكتور محمد القصاص رئيس نظم قسم الأمراض المتوطنة ان القسم نظم يوم علمي تم فيه عمل ثلاث حالات لعلاج مرضي الاكاليزيا عن طريق شق عضلة المرئ بنجاح دون جراحة.

وقام بعمل الحالات الدكتور احمد مدكور مدير وحدة المناظير ومنسق برنامج مناظير الفراغ الثالث، الدكتور عمرو الفولي عضو هيئة التدريس بالقسم وعضو فريق المناظير التداخلية بجامعة حلوان.