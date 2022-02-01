6.11 مليون زيارة لمعرض "إكسبو 2020 دبي" حتى نهاية يناير



سجل معرض "إكسبو 2020 دبي" 11.6 مليون زيارة منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر 2021 حتى نهاية يناير 2022.

وشهد الحدث الدولي زيارة أكثر من 10 آلاف من المسؤولين والقيادات الحكوميين والشخصيات العامة من مختلف المجالات من انطلاقه.

واستطاع معرض "إكسبو2020 دبي" جذب نحو 9.53 مليون زيارة من مختلف دول العالم في 102 يوم وذلك منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر الماضي إلى غاية 10 يناير 2022، وبلغ عدد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية إلى 57.4 مليون زيارة.

ويستمر "إكسبو 2020 " في تطبيق إجراءات صحية مُشدّدة للحد من انتشار جائحة كوفيد-19، وضمان سلامة الزوار والعاملين في الموقع، فضلًا عن توفر المرافق المعنية بإجراء اختبار الـ "بي سي آر" في مختلف أرجاء "إكسبو2020".

وسجل إكسبو 2020 دبي 2.3 مليون زيارة خلال أكتوبر/تشرين الأول الشهر الأول لانطلاق فعالياته، محققًا رقمًا قياسيًا في أعداد الزوار من كل أنحاء العالم، في الأسبوع الرابع مقارنة بالأسابيع الثلاثة الأولى.

يذكر أن إكسبو 2020 دبي سجل إقبالًا كبيرًا في أعداد الزوار التي بلغت 411.8 ألف زيارة من حاملي التذاكر في الأيام العشرة الأولى من انطلاق أول إكسبو دولي يقام في بلد عربي والأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.