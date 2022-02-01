رفع 1200 حالة إشغال بأسوان (صور)

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رفع الإشغالات
رفع الإشغالات
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تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واصلت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن إستكمال جهودها وأنشطتها فى كافة قطاعات العمل من خلال إزالة التعديات والإشغالات، وتكثيف النظافة العامة ورفع القمامة والتراكمات والمخلفات، بالتوازى مع تنفيذ أعمال التطوير والتجميل.

 وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة مكبرة بنطاق أحياء جنوب وغرب داخل أسواق السياحى والشواربى والسيدة نفيسة، بجانب شارعى كسر الحجر وشرق البندر، وأيضًا أمام محطة سكك حديد الشيخ هارون وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء وشرطة المرافق والمتابعة الميدانية حيث أسفرت عن رفع 1200 حالة إشغال طريق، ومصادرة 84 مضبوطات متنوعة، وهو الذى توازى مع إزالة 5 حالات إشغال بشارع بورسعيد بمدينة كوم أمبو، وكذا تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برفع التراكمات والمخلفات الموجودة بالشوارع والطرق الداخلية بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.

 وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات لإضفاء الشكل الجمالى بمختلف أنحاء المدينة، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بتنفيذ أعمال التطوير والتجميل والنظافة العامة بالطرق والشوارع والحدائق، مع غسل الأرصفة.

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إزالة إشغالات اسوان الموجة 19

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