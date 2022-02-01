بعض أديرة الكنيسة القبطية تعتزر عن استقبال الزوار بسبب فيروس كورونا

قافلة من أديرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدأت في إغلاق أبوابها، مُعتذرة عن استقبال الزوار، في إطار تطبيق خطة الدولة المصرية، بالتنسيق مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لردع انتشار جائحة فيروس كورونا.

وضمن الأديرة التي أعلنت مؤخرًا انضمامها لقافلة الأديرة المحتاطة من كورونا، دير سيدة البراموس، والمعروف أيضًا بدير البرموس، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا ايسذوروس، وهو أشهر الأديرة الخاصة بالرهبان الأرثوذكس بصحراء وادي النطرون التابعة لمحافظة البحيرة.

ولم يعلن البراموس عن موعد إعادة الفتح، مؤكدًا على عدم قبول أي استثناءات، بينما سبقه مباشرة في الانضمام لقافلة الإغلاق دير القديس الأنبا توماس لنفس الطائفة، برئاسة الأنبا ساويروس، بصحراء الخطاطبة التابعة لمحافظة المنوفية، حيث أعلن الدير أن احتفالاته بعيد الراهب القمص توماس إبرام الصموئيلي ستقتصر على رهبان الدير فقط دون السماح بالحضور الشعبي.

وقال رئيس الدير، في بيان له، إن الاحتفال سيكون يوم الإثنين الموافق آخر يناير، قاصرًا على مجمع رهبان الدير فقط، وبناء عليه سيكون الدير مغلقًا أمام الزوار كافة في ذلك اليوم.