تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في عام



قالت وزارة الطاقة التونسية إن البلاد رفعت أسعار الوقود الاثنين 31 يناير للمرة الرابعة في 12 شهرا في مسعى لكبح عجز ميزانيتها، وهو تغيير في السياسة يرغب فيه المقرضون الدوليون في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن سعر لتر البنزين سيرتفع الثلاثاء 1 فبراير إلى 2.155 دينار من 2.095 دينار، بزيادة 60 مليمًا.

ويحاول البلد الذي تمر بأسوأ أزماته المالية الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.

وفي مطلع يناير 2022، ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن دين تونس العام سيصل إلى نحو 114.14 مليار دينار أي 39.77 مليار دولار بحلول نهاية 2022 وهو ما يمثل 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقا لتقرير عن الموازنة العامة للدولة لسنة 2022.

وفي وقت سابق، أعلنت تونس ميزانية قدرها 57.2 مليار دينار ما يعادل 20 مليار دولار لعام 2022 بزيادة 2.3% عن ميزانية عام 2021.

من جهة أخرى، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي في ديسمبر الماضي، إن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من عام 2022.

وأضاف أن الاتفاق مع الصندوق سيكون مؤشرا جيدا للغاية على أن تونس ستبدأ في إصلاحاتها وقد يعزز النمو.