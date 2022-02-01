الدولار يواصل تراجعه مع ترقب رفع الفائدة





واصل الدولار الأمريكي تراجعه اليوم في حين انتعشت العملات الحساسة للمخاطر مثل الجنية الاسترليني والدولار الأسترالي بعد انخفاضها الليلة الماضية.

وبدأت الأسهم العالمية فبراير بارتفاع بعد انخفاضها بنحو 5 في المائة في يناير، وغيرت سوق العملات مسارها كذلك. فبعد أن بلغ مؤشر الدولار أعلى مستوياته في 19 شهرا الأسبوع الماضي، تراجع أمس الاثنين واستمر الهبوط اليوم حيث انخفض بنسبة 0.3 في المائة مسجلا 96.395 بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش.



وهبط الدولار كذلك أمام الين الياباني مسجلا 114.990 ين للدولار، وفقا لـ "رويترز".

وتراجع الدولار الأسترالي بشدة الليلة الماضية بعد أن حد البنك المركزي الأسترالي من توقعات رفع الفائدة في وقت قريب قبل أن يرتفع التضخم.



وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.34765 دولار. ويواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون دعوات لتقديم استقالته بعد أن أظهر تقرير عن إقامة حفلات في مقر إقامته وقت إغلاق كورونا "إخفاقات خطيرة في القيادة".

وارتفع اليورو 0.2 في المائة اليوم إلى 1.2585 دولار.

ويراهن المستثمرون كذلك على أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع الفائدة هذا العام على الرغم من موقفه المرن جدا تجاه السياسة النقدية.

وفي سوق العملات المشفرة ارتفع سعر بيتكوين 0.2 في المائة إلى 38576 دولارا تقريبا، مقارنة مع أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي بلغ 69 ألفا في نوفمبر.



