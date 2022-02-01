الأنبا باسيليوس يلتقي الراهبات الفرنسيسكانيات

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى اليوم الثلاثاء، بالأخوات الراهبات الفرنسيسكانيات «صغيرات القلب الأقدس»، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك في إطار حرص نّيافة الأنبا باسيليوس على متابعة الأحوال الرعوية لجميع الرهبانيات، التابعة للإيبارشية، دار اللقاء حول مناقشة رؤية الرهبنة ومتطلباتها، وكذلك بحث سبل التعاون لخدمة الإيبارشية، واختتم اللقاء ببعض التوصيات والتوجيهات من نيافته للراهبات.

وكان قد ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة القداس الإلهي، بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة، احتفالًا بتدشين مزاري العذراء، والقديس يوسف بالكنيسة.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه كان في استقبال نيافته الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب مجدي سيف، رئيس دير الآباء اليسوعيين بالمنيا، والأب أنطون فؤاد، راعي الكنيسة، وعدد من الأخوات الراهبات، والشمامسة، وشعب الكنيسة المبارك.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ألقى صاحب النّيافة كلمة العظة بعنوان "مضيت واغتسلت"، مختتمًا القداس والاحتفال بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.