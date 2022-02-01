يوفر 170 فرصة عمل.. بدء إجراءات التشغيل التجريبي لممشى أهل مصر ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، بدء إجراءات تسليم موقع كورنيش "الممشى السفلي" لإحدى الشركات العاملة في مجال خدمات قطاع الأمن وشئون البيئة، تمهيدا لتشغيله تجربيا خلال أيام.

والتقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، بمسئولي الشركة، في حضور: بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، وشيرين حسين مدير المكتب الفني.

وناقش محافظ بني سويف، تنفيذ ما تم طالب به في لقاء سابق، بأن يكون جميع العاملين بالموقع من أبناء بني سويف، والذين يبلغ عددهم 170 فرصة عمل، مشيرًا إلى أن توفير فرص العمل لشباب المحافظة من ركائز وأهداف المشروع التي تم وضعها قبل البدء في تنفيذ مشروع الممشى، بجانب كونه متنفسًا حضاريًا لأبناء المحافظة وميزة تنافسية وموردا إضافيا يفتح آفاقا استثمارية جديدة ويخلق فرص عمل واعدة للشباب.

محافظ بني سويف مع مسئولو الشركة

ومن جانبهم أكد مسئولو الشركة أنه بالفعل تم اختيار 170 شابًا وفتاة للعمل بالكورنيش في قطاعي الأمن وشئون البيئة، حيث قامت الشركة بالإعلان عن التقدم، وتم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين، وتم اختيار العدد المستهدف، مؤكدين على أنه تم تدريب مجموعة العمل على منظومة العمل الحديثة، خاصة وأن المشروع تم تنفيذه بمكونات حديثة، لا سيما منظومة الكاميرات الحديثة، بجانب كيفية التعامل مع المواطنين، خاصة عند مخالفة اللوائح الموضوعة، والحفاظ على نظافة المكان بشكل دائم، وذلك لمساعدة المحافظة على المحافظة على الكورنيش.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أسلوب العمل، وتحقيق التكامل مع إدارة الكورنيش، ونتائج معاينة أعضاء الشركة للموقع، حيث شدد المحافظ على أهمية ترسيخ التعامل الحضاري سواء من جانب أعضاء الشركة أو المواطنين المترددين على الممشى، مع ضرورة تطبيق القانون في حالة المخالفة، وأنه يجب رفع أية مستجدات طارئة أولا بأول للمكتب الفني بالمحافظة لسرعة اتخاذ اللازم، قائلا: أن المشروع تم تنفيذه لتوفير منطقة ترفيه للمواطنين بمختلف مستوياتهم، خاصة المواطن البسيط، فينبغي التعاون والتضافر للحفاظ على الموقع الذي كلف الدولة أكثر من 200 مليون جنيه.

محافظ بني سويف مع مسئولو الشركة

وطالب المحافظ الشركة بضرورة تدريب العاملين بالشركة للتعامل مع المترددين على الكورنيش من ذوي الهمم، لا سيما وأن الكورنيش يعد من المشروعات الصديق لذوي الهمم، حيث تم إعداد التسهيلات الإنشائية اللازمة لتمكين ذوي الهمم بمنطقة الكورنيش السفلى "تحت شعار الكورنيش صديق لذوي الهمم".

تجدر الإشارة إلى أنهتم الانتهاء من تطوير كورنيش النيل السفلى بطول 1.5 كم بتكلفة 200 مليون جنيه، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر قطاع من المواطنين، حيث يحتوي الكورنيش، بعد التطوير، على مكونات على مستوى عال، منها: باركينج تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 90 سيارة، وممشى سفلى صمم على غرار ممشى أهل مصر، بالإضافة إلى المطعم الذي يتكون من دورين، والنافورة الأرضية والنافورة الراقصة والمارينا، ومنطقة ملاهي الأطفال، ومدرجات للجمهور، وعدد 2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية، بجانب المساحات الخضراء الممتدة على طول الممشى، والمساحات المخصصة للأكشاك التجارية، وتم إنشاء 6 بوابات دخول لمنطقة الكورنيش تتسم بطراز معماري يليق بالمنطقة.