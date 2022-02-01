ارتفاع الحرارة غدا.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس

ارتفاع الحراراة غدا.. كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

طقس معتدل نهارا

وقالت الأرصاد الجوية إنه يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

طقس دفئ على جنوب سيناء

وعن تفاصيل حالة الطقس غدا، أوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

طقس مائل للدفء على شمال الصعيد

وتتوقع الأرصاد أنه يسود البلاد طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

نشاط رياح غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.



درجات الحرارة غدا

درجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 08 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجات، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى -1.