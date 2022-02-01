سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 1-2-2022 أمام الجنيه

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 1-2-2022، أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.25 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.76 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.76 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.25 جنيه للشراء.

52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.40 جنيه للشراء.

52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.37 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
49.16 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
47.97 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. بكاري جاساما حكما لمباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي أمم إفريقيا

موقف أبو جبل من المشاركة أمام الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا

طريقة استقبال القناة الجزائرية الأولى لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون في أمم إفريقيا

أهداف مباراة اليابان والسعودية في تصفيات كأس العالم " فيديو "

بيكيه يُحاول إقناع هالاند بعدم الانضمام إلى ريال مدريد

عاجل.. الأهلي يعلن تعافي " الدينامو من الإصابة "

قبل العودة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

الكمبيوتر الياباني يتغلب على المنتخب السعودي بثنائية في تصفيات كأس العالم