معدل البطالة في اليابان يتراجع إلى 2.7% خلال ديسمبر الماضي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة اليوم تراجع معدل البطالة في اليابان خلال ديسمبر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه في الشهر السابق إلى 2.8 في المائة.

جاء معدل البطالة أقل من التوقعات التي كانت 2.8 في المائة وهو نفس معدل البطالة المسجل في نوفمبر الماضي.

وبحسب "الألمانية"، بلغ معدل الوظائف المتاحة بالنسبة إلى الباحثين عن عمل خلال ديسمبر الماضي 1.16 وظيفة لكل باحث عن عمل وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين وأعلى من المعدل المسجل في الشهر السابق وكان 1.15 وظيفة لكل باحث عن العمل.

 

 

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