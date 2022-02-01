تراجع صادرات القمح الروسية 21 % خلال الموسم الحالي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ذكر المركز الاتحادي الروسي لضمان جودة وسلامة الحبوب، عبر موقعه الإلكتروني، نقلا عن عمليات التفتيش قبل التصدير، أن شحنات القمح الروسي لموسم 2021 - 2022 بلغت 23.6 مليون طن حتى 27 يناير الجاري، بتراجع بنسبة 21 % عن العام السابق. وهذا يعني أن صادرات القمح وصلت لنحو 600 ألف طن في الأسبوع الذي انتهى في 27 يناير، مقارنة بـ300 ألف طن في الفترة التي انتهت في 20 يناير، حسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبلغ إجمالي صادرات روسيا من الحبوب ككل خلال الموسم الحالي 33.1 مليون طن. وتراجعت صادرات الشعير بنسبة 33 % على أساس سنوي. وارتفعت صادرات الذرة بنسبة 16 % على أساس سنوي.

وذكرت والوكالة أن هذه البيانات أولية وتشمل الصادرات إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وهو اتحاد جمركي يضم عدة دول من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وبينها روسيا.

 


 

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