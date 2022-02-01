مجزرة جماعية.. الاتحاد السكندري يقرر رحيل 4 نجوم في الميركاتو الشتوي بأمر حسام حسن

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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حسم حسام حسن المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، ملف الراحلين عن صفوف زعيم الثغر خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.

 

الراحلون عن الاتحاد السكندري

 

وقرر مسؤولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، الموافقة على رحيل مصطفى رمضان عفروتو، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي زعيم الثغر إلى صفوف المصرية للاتصالات، أحد أندية القسم الثاني، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

 

من جانبه أبدى حسام حسن المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري موافقته على إعارة ثلاثي الوسط بفريق زعيم الثغر أحمد حامدين وأحمد حجى وعادل نيمار لإيسترن كومبانى، لمدة ستة أشهر.

 

من الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري وافق على رحيل المدافع الجامايكي داميون لوي، إلى صفوف فريق انتر ميامي الأمريكي، وكذلك فسخ التعاقد مع محمد عطوة.

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مجزرة جماعية.. الاتحاد السكندري يقرر رحيل 4 نجوم في الميركاتو الشتوي بأمر حسام حسن