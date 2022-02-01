ننشر شروط السفر إلى السعودية وأسعار عمرة رجب 2022

يبدء موسم عمرة شهر رجب 2022 غدا الأربعاء الموافق 2 فبراير الجاري، حيث يحرص المصريين إلى السفر للمملكة العربية السعودية وأداء مناسك العمرة.

كما يبلغ الموسم ذروته في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان وحتى عيد الفطر المبارك.

ثم لاحقا يبدأ المسلمون في مصر الاستعداد لأداء مناسك فريضة الحج، ما دام كان هذا في استطاعتهم.

وتخضع رحلات العمرة حاليا لعدة اشتراطات سواء من جانب السلطات المصرية، أو السعودية، وقد تؤثر تلك الاشتراطات على أسعار رحلات العمرة لعام 2022.

شروط السفر إلى لسعودية



رفعت السعودية الحظر المفروض على دخول المصريين للمملكة مطلع ديسمبر.

وفي الأسبوع الماضي، قررت وزارة الحج والعمرة السعودية، السماح للمصريين من أصحاب تأشيرات (الزيارة والسياحة والعمل) إصدار تصريح لأداء مناسك العمرة.

وصرحت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن إصدار تصريح للعمرة بتأشيرة الزائر أو السائح أو العمل، مع ضرورة توفر إصدار التصريح من تطبيق "اعتمرنا"، وأن يكون المستفيد مسجلا في "أبشر"، وظهور الحالة كمحصن في تطبيق "توكلنا".



أسعار عمرة رجب 2022



كأي رحلة إلى خارج البلاد، تتفاوت أسعار رحلات العمرة وفقا لطريقة السفر ودرجة الفندق وغيرها من المعايير المرتبطة برفاهية الرحلة.

وعادة ما تكون رحلات العمرة التي يسافر خلالها المصريين عن طريق البر والبحر إلى السعودية هي الأقل سعرا.

وبالطبع، كلما زادت درجة فخامة فندق الإقامة كلما زادت التكلفة.

لكن بشكل عام، يقدر العاملون في شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أعلى سعر لرحلة العمرة سيكون في حدود 30 ألف جنيه للبرنامج فئة الـ 5 نجوم.

أما برنامج العمرة من فئة الـ 4 نجوم فسيكون في حدود 23 ألف جنيه، بينما أقل سعر للعمرة هو 18 ألف جنيه.