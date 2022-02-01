صدق أو لا تصدق.. مقتل أسرة باكستانية بسبب لعبة ببج

تلقت الشرطة الباكستانية اتصالا يفيد بتفاصيل حادث أليم، وهو وفاة أم وأبنائها الثلاثة في أثناء نومهم بسبب إطلاق عدة أعيرة نارية عليهم، بينما نجا ابن وحيد، وباستجوابه تبين أنه القاتل بسبب إدمانه للعبة الشهيرة.

اعتاد أن يقضي معظم يومه في اللعب، ما أدى إلى إصابته بمشكلات نفسية وانفصاله عن العالم الواقعي، ليجد نفسه يسحب مسدس والدته التي كانت تعمل عاملة صحية، ويفرغ خزانته ويقتل جميع أفراد عائلته، وفقًا لموقع “ndtv” الهندي.

وكشفت التحريات أن الأم الراحلة، كانت تنبه ابنها دائما بضرورة الانتباه إلى دروسه ومذاكرته خاصة بعد طلاقها من زوجها وانفصالها عنه، إلا أنه كان دائما ما يتجاهل نصائحها ويستمر في اللعب، وفي يوم الحادث، وبخته والدته بشدة على ما يفعله، وفي وقت لاحق ارتكب جريمته.

وقالت الشرطة: “الجيران أبلغوا عما حدث، وأخبرنا الفتى في ذلك الوقت أنه كان في الطابق العلوي ولا يدري ما حدث مع أسرته، ولكن بالبحث تبين أنه القاتل، وألقى بالمسدس الذي اشترته والدته لحمايتهم، في مصرف قريب من المنزل، بالإضافة إلى قماش ملطخ بالدماء داخل غرفته، واعترف بعد ذلك أن إدمانه للعبة ببجي هو السبب في فعلته”.