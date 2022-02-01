خبيرة تجميل تُحذر من قلة شرب الماء وخطورته على الجلد (فيديو)

توك شو
شرب المياه
شرب المياه
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 قالت هايدي صلاح، خبيرة التجميل، إن هناك الكثير من المشاكل التي تحدث في الجلد مثل الجفاف بسبب قلة تناول المياه، خلاف أن تغير الطقس يؤدي إلى جفافا الجلد، مشيرة إلى أن هناك وصفات طبيعية تقوم بترطيب الوجه وشد الجلد.

 وتابعت "صلاح"، خلال حوارها مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن البشرة الدهنية في الشتاء، تتحول إلى مختلطة أو جافة بسبب برودة الطقس،  مشيرة إلى أن الشفايف في الشتاء تجف بصورة كبيرة، وهناك وصفات من الممكن اعدادها في المنزل تساهم في ترطيب الشفايف.

 ولفتت إلى أن هناك إمكانية لاستخدام الوصفات الطبيعية على الشفايف مرتين يوميًا، بصورة آمنة، خاصة ان هذه الوصفات طبيعية، ولا تحتوي إلا على مواد طبيعية.

البشرة الدهنية وصفات طبيعية الطقس شرب الماء جفاف
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