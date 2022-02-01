الاتحاد الرياضي للجامعات يستحدث منسق اعلامي لكل جامعة



قرر الاتحاد الرياضي المصري للجامعات استحداث منصب المنسق الإعلامي لكل جامعة من الجامعات المصرية، ووضع نظام جديد ومعايير لاختيار وتحديد المنسق الإعلامي في كل جامعة بمختلف محافظات الجمهورية على أن تكون تبعيتهم المباشرة للاتحاد الرياضي للجامعات.

وسيتم إختيار المنسقين الإعلاميين للجامعات من المشاركين المتميزين في دبلومة الإعلام الرياضي، التي سينظمها المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة خلال الفترة من ٦ إلى ٢٨ فبراير الجاري بمقر الاتحاد الرياضي للجامعات بجامعة القاهرة، والتي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف كل من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الإتحاد، والدكتور حازم الروبي مدير المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة التابع لاتحاد الجامعات.



الجدير بالذكر أن دبلومة الإعلام الرياضي تتضمن ثلاث برامج دورات هم برنامج إعداد الصحفي ومعد البرامج الرياضية، وبرنامج مراسل ومقدم البرامج الرياضي، وبرنامج التعليق الرياضي، على ان تستمر فعالياتها طوال شهر فبراير القادم، في حين تتاح فرصة الالتحاق بالدبلومة مدعمة لجميع الراغبين من الطلاب والعاملين بالجامعات والخريجين.

