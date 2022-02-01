الأولمبية العربية تكشف عن أعضاء لجنة الإتصال المؤسساتي

كشف الدكتور محمد ولد الحسن رئيس لجنة الإتصال المؤسساتي في إتحاد اللجان الاولمبية العربية عن بدء الاتحاد في اتخاذ خطوات عملية مباشرة لتحقيق نقلة نوعية على مستوى العمل الأولمبي العربي والعمل الإعلامي الأولمبي باعتماد أعضاء لجنة الاتصال المؤسساتي وتشكيل هيكليتها حيث ضمت أسماء بارزة ومشهورة وتتمتع بخبرة مهنية طويلة وهم نائب الرئيس فواز الشريف من السعودية ومن تونس صلاح الدين بوذينة ومن مصر جودة أبو النور ومن المغرب حنان الشفاع ومن الأردن عوني فريج.

وبين الدكتور ولد الحسن أن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كرئيس لاتحاد اللجان الأولمبية العربية يعد نقلة نوعية ومتطورة في صالح الأولمبية العربية لما يتمتع به سموه كبطل رياضي وقائد إداري متفوق خلق نقلات على مستوى الأولمبية السعودية وعلى مستوى رئاسته للاتحاد العربي لكرة القدم واتحاد التضامن الإسلامي وهو ماجعلنا أكثر تفاؤلا وحماسا للعمل وفق رؤيته للسير باتحاد اللجان الأولمبية العربية نحو مزيد من العطاء والنجاح.

وأكد الدكتور محمد استعدادهم في لجنة الإتصال المؤسساتي في إنجاح جهود وتطلعات المكتب التنفيذي للنهوض بالإتحاد والرياضة العربية بشكل عام مضيفا أن اللجنة بدأت بالفعل أعمالها برسم خارطة طريق وخطة عمل لنشر وإشهار أعمال اتحادها والترويج للعمل العربي الأولمبي المتطور.