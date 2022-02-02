حصاد الـ "توك شو".. كشف علاقة هالة زايد بقضية فساد وزارة الصحة وآخر أمنية للواء عبدالسلام المحجوب

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، آخر أمنية للواء عبدالسلام المحجوب، كشف علاقة هالة زايد بقضية فساد وزارة الصحة، فضلا عن تحذير من لجنة مكافحة كورونا من مخاطر متلازمة ما بعد الإصابة بالفيروس.



وفيما يلي، ترصد "الفجر"، أبرز ما جاء ببرامج "التوك شو" خلال الساعات الفائتة:

آخر أمنية لـ عبدالسلام المحجوب

عرض برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، فيلما تسجيليا يعرض لأول مرة عن اللواء عبدالسلام المحجوب للمخرجة ساندرا نشأت.

ويستعرض الفيلم، آراء أهالي الإسكندرية في اللواء عبدالسلام المحجوب، وسجل الفيلم قبل وفاة المحجوب.

ومن ناحيته، قال اللواء عبدالسلام المحجوب، خلال الفيلم التسجيلي، إن منظمة "هيومن رايتس ووتش" مسيرة، وعلينا كمصريين تجاهلها، مضيفا: "بقول الكلام ده كرجل مخابرات".

وأضاف أن الإعلام بدأ يقوم بدوره في توعية المواطنين بقضاياهم، معولا على أهمية أن تشارك القوى الناعمة كالفن في توعية المواطنين، منوها بأن الخوف ليس من الحرية ولكن من استغلالها الخاطىء.

وقال "المحجوب"، أن أفضل مرحلة في حياته العملية كانت فترة عمله بالمخابرات، مضيفا: "أنا راجل كبرت ولما تنتهي حياتي هروح وأنا سعيد، وهغادر وأنا مطمن على ولادي وأحفادي اللي بعتبرهم مكافأة نهاية الخدمة ليا، ونفسي الناس تقول عليا إني أديت واجبي لبلدي".



علاقة هالة زايد بقضية فساد وزارة الصحة

كشف الإعلامي خيري رمضان، تفاصيل جديدة بقضية فساد وزارة الصحة وعلاقة الوزيرة السابقة هالة زايد بقضية الرشوة التي بدأت أولى محاكمتها اليوم.

وقال "رمضان" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الثلاثاء: "وقفنا عند نقطة وموضوعات غائبة في قضية فساد وزارة الصحة، بعد إحالة أربعة متهمين بالرشوة بالحصول على 5 ملايين جنيه لطلب ترخيص لأحد المستشفيات التي رفضت اللجنة منحها الترخيص بسبب وجود غرفة ملحقة بغرفة العناية المركزة".



وأضاف: "ظلت الوزيرة عرضة للقيل والقال هل لهذه الوزيرة أو مكتبها علاقة بهذه القضية؟ هل ابن الوزيرة له علاقة؟ الحقيقة التي كشفتها المحكمة أن الوزيرة انفصلت بخلع من زوجها السابق الذي كان يستغل اسمها كثيرًا دون أن تدري في تخليص بعض المصالح للناس".

وتابع: "طليق وزيرة الصحة حسب ما جاء في المحاكمة مازال متهمًا حتى آخر درجة من درجات التقاضي لجأ إلى ابنه ليطلب من مدير مكتب الوزيرة تخليص هذه المصلحة مرة واثنين وثلاثة دون أن يدري أن الأمر له علاقة بقضية رشوة، وبعد إلحاح من الأب كلم الابن مدير مكتب الوزيرة التي كانت أصدرت تعليماتها بأن أي حاجة للعائلة خلصوها فيما يتعلق بالمسحات أو حجز أماكن في المستشفيات".





واستطرد: "نجل الوزيرة أو الوزيرة ليس لهما شأن وليس لهما علاقة بقضية الرشوة من قريب أو من بعيد ومدير مكتبها خرج ونجلها بعد الإدلاء بشهادتهما والمتهمين فقط من يحاكموا الآن بعد البلاغ الذي قدمه أصحاب المستشفى للرقابة الإدارية التي أدارت الأمر بحرفية شديدة وحصل المتهمون على مقدم 600 ألف جنيه وباقي الـ5 ملايين كان بعد تخليص المهمة".

وأردف متسائلًا: " هل إبعاد الوزيرة كان حفاظًا على اسم الحكومة أو لتحميل الوزيرة جزء أدبي ولكن الأكيد أن الوزيرة ليس لها دخل وهذه السيدة أعطت كثيرا وسافرت الصين وإيطاليا في عز المصايب وكورونا في ظروف صعبة ونحن لا ننسى من عمل من أجل هذا البلد حتى لو كان هناك خطأ إداري أو مهني".

حقيقة عودة شهيرة للتمثيل مجددا

كشفت الفنانة شهيرة، حقيقة عودتها للتمثيل مجددا، قائلة: "أتمنى ذلك، ولولا كورونا كنت رجعت واشتغلت خصوصا مرت بأيام صعبة بعد وفاة محمود ياسين".

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، اليوم الثلاثاء: "اعتبر حفيدي عمر محمد رياض ابني، وكل واحد ليه شخصيته، ومفيش حد زي محمود ياسين ولن يخلفه أحد".

وحول الجدل المثار حول فيلم "أصحاب ولا أعز للفنانة منى زكي قالت: "الهجوم مبالغ فيه، فلو كان هناك انتقاد للقطة معينة، ففي النهاية الأمر فني، وعلى الجمهور استيعاب ذلك.. أرفض الهجوم الشديد، وخصوصا على الفنان أحمد حلمي".

وأجابت على مدى إمكانيه تجسيدها دور الفنانة منى زكى حال عرضه عليها، وقالت: "سأرفض.. لأنني لست فنانة جريئة، وهذا الدور يتطلب الجرأة".

متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا

حذر الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة، من خطورة متلازمة ما بعد كورونا، مشيرًا إلى أنها عبارة عن مجموعة من الأعراض الكثيرة والمتنوعة.

وقال "النادي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، إن الفيروس يصيب جميع أجزاء الجسم بداية من القلب، مسببًا التهاب في القلب وتسريع في ضرباته.



وأضاف أن من بين الأعراض المصاحبة تتمثل في ضبابية المخ أو زيادة فترات النوم أو قلتها مع فقدان الإحساس بحاستي الشم والتذوق.

وتابع: "الخوف مطلوب والرجاء والأمل مطلوب ولكن أن أقول اطمأن وارفع الإجراءات الاحترازية غير مطلوب والمفروض أن نسير في خط التطعيم من أجل يرفع ربنا عنها هذا الوباء".

وأردف عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا بشأن زيادة الأعداد خاصة مع انتشار متحور أوميكرون، قائلا: "متخضناش من زيادة الأعداد لأنه المنحنى الطبيعي للموجة ولكن الفكرة في كيفية التعامل مع الأعداد وعدم تخفيض الإجراءات الاحترازية".