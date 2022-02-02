عاجل.. عقوبات قاسية على منتخب مصر قبل مواجهة الكاميرون

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” العقوبات المفروضة على المنتخب المصري والمغربي بعد أحداث المباراة الأخيرة في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على مصر والمغرب بعد أحداث المباراة الاخيرة⁦.

تغريم منتخب مصر غرامة مالية قدرها ١٠٠ الف دولار علي كيروش ومحمد صلاح بسبب الغياب عن المؤتمر الصحفي.

⁦⁩تغريم منتخب مصر عقوبة أخرى قدرها ٤٠ ألف دولار بسبب الأحداث التي حدثت في الممر الخاص بغرف الملابس أثناء خروج اللاعبين من مباراة مصر ضد المغرب بممر غرف خلع الملابس.

⁦⁩ايقاف مروان داوود لاعب منتخب مصر مباراتين

⁦⁩ايقاف روجيه باولو مساعد كيروش 4 مباريات

⁦ايقاف سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب 4 مباريات

⁦⁩ايقاف سفيان تشاكلا لاعب منتخب المغرب 4 مباريات

⁦توجيه تحذير اخير لكارلوس كيروش قبل ايقافه إذا تكرر نفس الخطأ

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الكاميرون في نصف نهائي بطولة إفريقيا يوم الخميس المقبل في حين سيواجه منتخب السنغال نظيره بوركينا فاسو يوم غد الأربعاء.

