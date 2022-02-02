عاجل.. عقوبات قاسية على منتخب مصر قبل مواجهة الكاميرون

الفجر الرياضي
منتخب مصر
منتخب مصر
Advertisements

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” العقوبات المفروضة على المنتخب المصري والمغربي بعد أحداث المباراة الأخيرة في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على مصر والمغرب بعد أحداث المباراة الاخيرة⁦.

تغريم منتخب مصر غرامة مالية قدرها ١٠٠ الف دولار علي كيروش ومحمد صلاح بسبب الغياب عن المؤتمر الصحفي.

⁦⁩تغريم منتخب مصر عقوبة أخرى قدرها ٤٠ ألف دولار بسبب الأحداث التي حدثت في الممر الخاص بغرف الملابس أثناء خروج اللاعبين من مباراة مصر ضد المغرب بممر غرف خلع الملابس.

⁦⁩ايقاف مروان داوود لاعب منتخب مصر مباراتين

⁦⁩ايقاف روجيه باولو مساعد كيروش 4 مباريات

⁦ايقاف سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب 4 مباريات

⁦⁩ايقاف سفيان تشاكلا لاعب منتخب المغرب 4 مباريات

⁦توجيه تحذير اخير لكارلوس كيروش قبل ايقافه إذا تكرر نفس الخطأ

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الكاميرون في نصف نهائي بطولة إفريقيا يوم الخميس المقبل في حين سيواجه منتخب السنغال نظيره بوركينا فاسو يوم غد الأربعاء.
 

كأس الأمم الأفريقية كيروش محمد صلاح مصر ضد المغرب عقوبات المنتخب
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 48 شخصًا بكورونا

عاجل.. عقوبات قاسية على منتخب مصر قبل مواجهة الكاميرون

ميدو يفاجئ الخطيب بهذه الرسالة قبل مونديال الأندية

أزمة تضرب ريال مدريد قبل موقعة بلباو

عاجل- منتخب مصر يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة الكاميرون

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي مجانًا عبر تطبيق AD SPORTS

المصائب تتوالى على رأس مايسون غرينوود

خيري رمضان يكشف علاقة هالة زايد بقضية فساد وزارة الصحة (فيديو)