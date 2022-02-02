عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 48 شخصًا بكورونا

أخبار مصر
وزارة الصحة - أرشيفية
وزارة الصحة - أرشيفية
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 2359 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 360524 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2291 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 428202 من ضمنهم 360524 حالة تم شفاؤها، و22683 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

منظمة الصحة منظمة الصحة العالمية المتحدث الرسمي فيروس كورونا الصحة والسكان الرعاية الطبية وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار جميع محافظات الجمهورية بفيروس كورونا

مواد متعلقة

الصحة: تسجيل 901 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و57 حالة وفاة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 856 حالة إيجابية جديدة

الصحة: تسجيل 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و58 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة

61 حالة وفاة و902 إصابة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر 6.. اعترافات ضمير ميت بالبنط العريض! (قصص واقعية)

الصحة: تسجيل 892 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

“حكايات من بحور التاريخ” كتاب جديد للدكتور محمد فتحي عبدالعال
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 48 شخصًا بكورونا

عاجل.. عقوبات قاسية على منتخب مصر قبل مواجهة الكاميرون

أزمة تضرب ريال مدريد قبل موقعة بلباو

ميدو يفاجئ الخطيب بهذه الرسالة قبل مونديال الأندية

عاجل- منتخب مصر يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة الكاميرون

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي مجانًا عبر تطبيق AD SPORTS

المصائب تتوالى على رأس مايسون غرينوود

خيري رمضان يكشف علاقة هالة زايد بقضية فساد وزارة الصحة (فيديو)