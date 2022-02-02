حقيقة تعاقد برشلونة مع كيسي

الفجر الرياضي
كيسي
كيسي
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أوضحت تقارير صحفية حقيقة حسم برشلونة لصفقة التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط ميلان.
وينتهي عقد كيسي مع ميلان في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الإيفواري، عروض التجديد مع الروسونيري.


وذكرت تقارير مؤخرًا، أن برشلونة توصل لاتفاق نهائي حول ضم كيسي، عبر صفقة مجانية في الصيف المقبل.


وحسبما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن كيسي من اللاعبين الذين يدرس برشلونة، التعاقد معهم في الموسم المقبل، لكن لم يحدث اتفاق بين الطرفين حتى الآن.


وأشارت إلى أن برشلونة يدرك اهتمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان بضم كيسي، لكن الفريق الكتالوني واثق من قدرته على إقناع الإيفواري باللعب في الكامب نو خلال الصيف المقبل.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، من الصعب انضمامه لبرشلونة، بسبب راتبه الكبير.
 

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