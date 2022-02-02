إبراهيموفيتش يثير قلق ميلان قبل ديربي الغضب

تحوم الشكوك حول مشاركة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، في ديربي الغضب، السبت المقبل، في الدوري الإيطالي.



وتعرض إبرا للإصابة في مباراة ميلان أمام يوفنتوس بالكالتشيو، لكن الفحوصات الطبية أكدت عدم معاناته من أي إصابة في وتر العرقوب، لكنه تعرض فقط لإجهاد بسبب سوء أرضية ملعب "سان سيرو".



وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "كان هناك تفاؤل كبير بشأن لحاق إبرا بديربي الغضب، في الأيام الأخيرة، لكن وضع اللاعب السويدي بات غامضًا".



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إبرا يتعافى ببطء من الإصابة، كما شعر مؤخرًا ببعض الآلام الشديدة.



وأوضحت أن المهاجم السويدي لن يشارك ضد إنتر، إلا إذا تعافى بشكل كامل، حيث يريد الحذر حتى لا تتفاقم الإصابة ويغيب عن الملاعب لفترة أطول.



وأكمل التقرير: "موقف إبرا النهائي من المشاركة ضد إنتر، لن يتحدد إلا قبل ديربي الغضب بساعات".

