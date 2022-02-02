الأهلى يتجسس على مونتيرى المكسيكى

الفجر الرياضي
الاهلي
الاهلي
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يواصل النادى الأهلى استعداداته لخوض مواجهة مونتيرى المكسيكى يوم السبت المقبل، فى المواجهة الأولى للفريق الأحمر بمونديال الأندية.


وأكد سامي قمصان مدرب الأهلي أنه ستكون هناك محاضرة بالفيديو لتجهيز اللاعبين، وكشف نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق المنافس.


وتابع: "على معلول انتظم فى معسكر الفريق، وهو جاهز من الناحية الفنية بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى المواجهة الأخيرة ببطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2021" أمام بوركينا فاسو".


وواصل: "عودة أليو ديانج سوف تدعم خط وسط الأهلى بشكل جيد، كما اقترب محمد محمود من المشاركة فى التدريبات الجماعية".


وزاد: "هناك جلسات لتحفيز اللاعبين ومطالبتهم ببذل أقصى ما لديهم رغم الغيابات الكثيرة والمؤثرة فى الوقت الحالى، حيث نطالب بعض العناصر باستغلال الفرصة".


واختتم: "نسعى للوصول إلى أفضل تشكيل فى المواجهة، ولدينا طموحات رغم الغيابات فى تخطى بطل أمريكا الشمالية".

 

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